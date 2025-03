Juventus-Verona, TOP e FLOP al 45': Yildiz c'è, Kolo Muani meno. Che peccato non sbloccarla

AFP via Getty Images

Juventus-Verona: TOP E FLOP AL 45'

Batti e ribatti, ma alla fine non entra. Nonostante la grande pressione della Juve nel primo tempo, alla fine il gol non arriva:, in una partita tutto sommato giocata bene dai bianconeri, che almeno dal punto di vista del carattere - e delle occasioni - hanno dato segnali di reazione.Ora, certo, il giochino più complicato di tutti. Intanto sbloccarla, poi eventualmente gestirla. Se sul primo lo storico insegna che non ci siano grosse incertezze, è il secondo aspetto a preoccupare. Comunque, un passo alla volta. Se la Juventus resta questa del primo tempo, allora Motta può poggiarsi su certezze più solide.A proposito di pesantezza all'interno della squadra. Di importanza effettiva. Di chiarezza nel gioco. Cambiaso è ben più presente di altre volte, segno che (forse) la strigliata generale ha fatto bene. O forse semplicemente svegliato.Prende e scarica, si fa vedere e si carica di responsabilità. La partita di Mckennie è stata di chiara intelligenza. Tra le linee inizia a essere decisivo. Manca probabilmente il colpo, cioè di incisività. Ma si può rimediare.Oh, qualcuno che salta l'uomo. E lo salta bene, con insistenza, chiarezza, costanza. Kenan era tra i giocatori di cui si è sentita più nostalgia negli ultimi tempi. Ha fatto buoni passi, e passi decisi.Una presenza diversa, ed è evidente quanto impattante. Thuram dà una sostanza completamente differente rispetto a Koopmeiners. E' duro dietro. E' una risorsa davanti. Di sicuro, è uno di affidamento. Totale.L'avesse fatto Vlahovic, quel non-intervento sul colpo di testa di Nico Gonzalez, chissà cosa direbbero E' una partita di spintoni e di corsa, pure di belle giocate. Ma manca l'appuntamento col gol.