Juventus-Verona, Thuram a Sky: 'Sono stati giorni difficili'

In attesa del match di questa sera trae Verona,ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Sì, sono stati giorni un po’ difficili perché abbiamo perso una partita molto importante", il suo commento prima della gara che giocherà da titolare al posto di Teun Koopmeiners, al fianco di Manuel Locatelli. "Sappiamo che dobbiamo essere uniti e rialzare la testa per fare una grande partita stasera. Il mio ruolo? Il mister mi chiede di giocare con le mie qualità, di andare avanti e difendere con le mie qualità. Non mi chiede tante cose. Dobbiamo ripartire, perdere fa parte del calcio. Dobbiamo ripartire per prendere i tre punti".