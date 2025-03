Juventus-Verona, Thuram a DAZN: 'Ecco cosa mi chiede il mister'

Getty Images

Thuram a DAZN: le parole prima di Juventus-Verona

Lascende in campo all'Allianz Stadium contro il Verona. Nel pre partita ha parlato ai microfoni di DAZN Khephren Thuram. Il centrocampista francese torna titolare in campionato dopo essere sceso in campo dal primo minuto in Coppa Italia. Nelle ultime settimane spesso Thiago Motta aveva scelto di escluderlo, una decisione che aveva anche fatto discutere visto il rendimento. Contro il Verona giocherà al fianco di Locatelli. Ecco le sue parole a pochi minuti dalla sfida.'Vedo lo spazio e corro con la palla, queste sono le mie qualità. Quando c'è spazio il mister mi dice sempre di andare avanti".

"Provo ad essere completo, lavoro su tutte le fasi di gioco per essere più forti".