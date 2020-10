Juventus e Verona, due squadre accomunate dalla radice "dotta": il nome della Juve viene dalla parola latina che significa "gioventù", mentre Hellas era il nome della Grecia... in greco antico. Entrambi i club sono stati fondati infatti da studenti del liceo classico. I bianconeri nel 1897, gli scaligeri nel 1903. Due squadre così antiche si sono affrontate parecchie volte nella loro storia in gare ufficiali, dai pionieristici campionati italiani alla moderna Serie A, passando per Coppa Italia e persino dei Campioni. In totale sono 81 i precedenti considerando tutte le competizioni: 49 volte ha vinto la Juve, 18 sono i pareggi e 14 i successi veronesi.