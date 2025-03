Juventus-Verona: l'ultimo ballottaggio di Thiago Motta riguarda il trequartista

Getty Images

Thiago Motta si presenterà questa sera davanti all'esigente pubblico dell'Allianz Stadium, che ha già annunciato una possibile contestazione, con una nuova formazione, l'ennesima differente di questa stagione. Non ci sarà, fermato da un problema alla coscia destra, mentre tra i convocati ritorna, dopo oltre un mese dall'ultima presenza, ma è improbabile che parta subito titolare. In difesa, però, non sono previsti cambiamenti, vista la carenza di uomini disponibili (oltre a Bremer e Cabal, che sono fuori per tutta la stagione, mancheranno anche Veiga e Savona).

A centrocampo e in attacco ci saranno delle modifiche, ma senza la rivoluzione temuta dopo le dure parole di Motta in seguito all'eliminazione contro l'Empoli nei quarti di Coppa Italia, quando definì "vergognoso" l'atteggiamento di alcuni giocatori che "pretendono senza dare". In attacco, però, qualcosa cambierà, e il primo a pagarne le conseguenze sarà Dusan Vlahovic, protagonista in negativo con un rigore sbagliato.L’approccio di Thiago Motta per questa partita rappresenta un crocevia importante nella stagione della Juventus, che ha bisogno di risposte rapide e concrete per rimettersi in carreggiata. La critica che ha accompagnato l’eliminazione dalla Coppa Italia ha messo pressione sul gruppo, ma anche sull’allenatore, il quale dovrà dimostrare di avere la capacità di ridare equilibrio alla squadra. Con le assenze pesanti in difesa e la necessità di far girare bene il centrocampo, Motta dovrà cercare di trovare la giusta alchimia tra i giocatori a disposizione. Il ritorno di Kalulu, seppur non come titolare, potrebbe essere una risorsa importante per rilanciare la solidità difensiva, mentre l’eventuale conferma di Yildiz potrebbe rispondere a una domanda cruciale: quale futuro ha il giovane talento in questo progetto? In ogni caso, la partita di stasera sarà una vera e propria prova di maturità per il tecnico e per la squadra, chiamata a reagire con carattere dopo un periodo di difficoltà.