Ventiquattresima giornata di Serie A TIM: la Juventus torna a giocare all'Allianz Stadium, davanti al proprio pubblico, e lo fa contro il Verona dopo settimane convulse, piene zeppe di sorprese dal mercato. Sono arrivati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria: colpi che hanno infiammato i tifosi, chiamati a gran raccolta nella casa juventina per un'accoglienza come si deve.



DOVE VEDERE LA PARTITA - La gara inizierà alle ore 20.45 e sarà visibile in esclusiva su DAZN; su IlBianconero.com ci sarà la diretta testuale, con ampio pre partita e post partita, con commenti e pagelle, e tutte le voci direttamente dal nostro inviato all'Allianz Stadium.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri è tentato dal tridente pesante, occhio anche al centrocampo; Zakaria e Vlahovic dovrebbero partire dal primo minuto. Sfoglia la gallery dedicata per le probabili formazioni.