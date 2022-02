23







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Habemus punta. E pure un mediano d'inserimento. Dusan Vlahovic e Denis Zakaria cambiano il volto della Juve e per il momento si potrebbe anche dire che è un mercato da tre punti. Con un grosso sorriso stampato sulla faccia del direttore Cherubini, tra i più acclamati in uno Stadium d'altri tempi.



Vince la Juve. Vince contro il Verona. Vince 2-0 e a segno vanno proprio i due volti nuovi, il simbolo di una Juve che sta cambiando pelle e non solo giocatori. Perché è l'atmosfera a essere diversa, è l'indice di pericolosità che si è alzato in maniera enorme e sensibile. Lo percepiscono tutti: gli avversari e i bianconeri, che si divertono sulle note dei cori dei tifosi e sull'entusiasmo che una vittoria di consapevolezza sa regalare.



