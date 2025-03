Juventus-Verona, la scelta su Vlahovic

Getty e Calciomercato.com

Alla vigilia di, cresce l’attesa per la consueta conferenza stampa di, in cui verranno fornite aggiornamenti sulle condizioni della squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.Nel frattempo, emergono le prime indicazioni sulla possibile formazione bianconera. Secondo La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic potrebbe partire dalla panchina dopo essere stato titolare nelle ultime due gare contro Cagliari ed Empoli. Al suo posto, Thiago Motta sarebbe pronto a rilanciare Randal Kolo Muani come riferimento centrale dell’attacco.Il francese avrà così l’opportunità di mettersi in mostra dal primo minuto e confermare i progressi visti nelle ultime uscite. La Juventus, reduce da un periodo difficile, è chiamata a reagire e ritrovare la giusta intensità per conquistare punti fondamentali nella corsa al terzo posto.