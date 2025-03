Juventus-Verona, Kalulu subito titolare? Le scelte in difesa, occhio a Cambiaso...

Kalulu titolare in Juventus-Verona?

Lariprenderà il cammino in campionato, dove cerca la quinta vittoria consecutiva ma soprattutto prova a superare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia, nel match casalingo con il Verona che chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. E lo potrà fare con unin più. Il difensore francese è rientrato in gruppo a due giorni dalla sfida dopo l'infortunio accusato contro il Benfica a fine gennaio.Una notizia importante per la Juventus che può contare su uno dei migliori giocatori stagionali per rendimento,In queste settimane, Thiago Motta lo ha sostituito prima con Renato Veiga (anche lui attualmente fuori per infortunio) e poi con Lloyd Kelly. L'inglese ha giocato le ultime partite al fianco di Gatti ma è destinato a lasciare il posto a Kalulu. Già a partire da Juventus-Verona?

La difesa della Juventus contro il Verona: la scelta su Cambiaso

Per Kalulu sono stati rispettati i tempi previsti e necessari per recuperare dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare tutto il mese di febbraio. Con il Verona rientra tra i convocati ma il dubbio è se Thiago Motta deciderà di schierarlo titolare. No,e prepararsi al rientro anche da titolare, che avverrà quindi contro l'Atalanta nella prossima giornata.Ci sarà quindi ancoraal centro della difesa. Per l'italiano non ci sono "margini" per un turno di riposo, almeno al momento e proseguirà la striscia di gare consecutive dal primo minuto. Conferma anche pera, con Nicolò Savona ancora ai box. E dall'altra parte? Il favorito èanche se nella testa di Thiago Motta c'è anche l'opzione di rilanciare in quella posizione McKennie. Se così fosse, allora Koopmeiners partirebbe dall'inizio sulla trequarti. Scenario comunque secondario. Con il Verona si va verso la conferma della difesa vista in Coppa Italia con la differenza che in porta questa volta ci sarà Di Gregorio.