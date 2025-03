Come può cambiare la difesa con il ritorno di Kalulu? Gli scenari

Getty Images

Una buona notizia per la Juventus è senza dubbio il rientro di. Il difensore francese si è nuovamente allenato in gruppo dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese. In occasione della partita contro il Verona, dunque, dovrebbe essere regolarmente convocato da Thiago Motta, che avrà una soluzione in più.Uscito forzatamente contro il, Kalulu ha saltato diverse partite e la Juventus ne ha senza dubbio risentito. Fino a quel momento, infatti, il difensore aveva formato una coppia insostituibile con Gatti, complice anche l'infortunio immediato di, arrivato dopo poche partite.

L'infortunio di Kalulu

Gli scenari per la difesa

Che fosse uno stop lungo, lo si era potuto intuire già poco dopo che Kalulu aveva lasciato il campo. Ci ha poi pensato il bollettino medico a confermare la sensazione, evidenziando la lesione del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Da allora, la Juve ha giocato diverse partite senza il suo centrale, vedendoAdesso, però, si sono invertite le carte: il brasiliano si è fermato contro il PSV per un infortunio nel primo tempo, e non è più sceso in campo. Il ritorno di Kalulu è arrivato nel momento giusto,A meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, Kalulu prenderà parte al match contro il. Sarà invece da capire quale potrà essere il suo impiego contro i gialloblù, e vedere se potrà già tornare titolare o se avrà spazio a partita in corso. In difesa, al momento, l'insostituibile è, che ha collezionato più minuti di chiunque altro fin qui.Sugli esterni ci sono sempre le soluzioni di, oltre a Lloyd Kelly, che però può essere impiegato anche come centrale, dove però ha mostrato alcune difficoltà. Kalulu potrebbe dunque ritrovare il solito posto da centrale, ma non è da escludere totalmente anche una nuova parentesi da terzino, come a inizio anno.