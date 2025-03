Juventus, cosa può cambiare rispetto alla gara con l'Empoli

Getty Images

Non c'è dubbio: qualcosa deve cambiare, e gli aspetti non sono pochi. Dall'atteggiamento alle scelte, al modo di affrontare le sfide. Insomma, la Juventus non può rimanere con questa marcia, soprattutto perché, e dunque rimane solo il campionato.Il quarto posto, tuttavia, non può cancellare le eliminazioni dalla Champions e dalla Coppa Italia, specialmente se si considera come sono arrivate. Contro il PSV si è vista, che ha sottolineato anche Thiago Motta nel post partita, affermando che gli olandesi hanno meritato di passare. Contro l'Empoli, invece, i bianconeri non sono riusciti a entrare davvero in partita, se non con pochissimi spunti, ai quali si affianca la voce

La formazione contro l'Empoli

Le possibili scelte di Thiago Motta

Contro l'Empoli, Motta ha optato per alcuni cambi rispetto alle ultime formazioni, ma le scelte non lo hanno ripagato. Un esempio è quello di, che se con il Cagliari era stato decisivo, contro gli azzurri ha sprecato e non è stato incisivo. L'impiego disulla sinistra era inedito, e il francese non ha brillato come al solito, pur non finendo tra i peggiori.Chi invece ha sofferto più di tutti questa partita, è stato: l'olandese è uscito tra i tanti fischi dello Stadium, e potrebbe essere il primo cambio verso la partita con il Verona Se da un lato Koop va verso la panchina, dall'altro ci sarà ancora spazio per: come anticipato, l'ex Nizza è stato una delle pochissime note liete (seppur difficili da digerire) del match con l'Empoli e non solo. Il francese sta vivendo un periodo di grande forma, e dunque va verso la titolarità.Accanto a lui può tornare il capitano, mentre davanti spazio ancora a, ma senza Vlahovic: dopo due gare da titolare, l'attacco bianconero tornerà probabilmente tutto sulle spalle del francese.