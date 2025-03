Juventus-Verona, dominio bianconero: mai così tanti tiri nel primo tempo, le statistiche

2025 Getty Images

Juventus-Verona: dominio della squadra di Thiago Motta nel primo tempo

Il primo tempo traNon il risultato sperato da parte dei bianconeri, che hanno bisogno dei tre punti, sia per la classifica ma anche per il morale, a pezzi dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Eppure, nonostante il punteggio, non si può dire che la squadra di Thiago Motta non ci abbia provato. Senza dubbio un primo tempo diverso da quello visto pochi giorni fa contro l'Empoli, anche se il risultato poteva essere lo stesso visto il goal annullato all'ultimo al Verona per fuorigioco.

Juventus-Verona, le statistiche del primo tempo

Expected goals: 1.03

Big chance: 2

Tiri: 13

Calcio d'angoli: 5

Possesso palla: 78%

Tante occasioni per la Juventus, le più clamorose sui piedi diIn entrambi i casi bravo Montipò a salvare, come sulla conclusione di Kenan Yildiz. C'è anche un goal annullato ai bianconeri, sempre di McKennie. E a dimostrazione della mole di gioco della squadra di Motta, due dati che non erano mai stati così alti all'intervallo. La Juventus infatti non aveva mai calciato 13 volte nei primi 45 minuti in campionato. E in più, mai come in Juventus-Verona aveva toccato così tanti palloni dentro l'area di rigore avversaria.Ecco le statistiche del primo tempo della Juventus (dati sofascore). Come dimostra il numero di tiri il dato sugli expected goals, ai bianconeri è mancata la lucidità in fase di realizzazione.