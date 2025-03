Juventus-Verona, continua la contestazione: 'Cercasi uomini, voi tutti di passaggio' FOTO

AFP/Getty Images

Juventus-Verona, gli striscioni prima della partita

Striscioni fuori dalla Curva Sud prima di #JuveVerona pic.twitter.com/udB92cI9lr — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) March 3, 2025

Come annunciato, prosegue la contestazione da parte del tifo organizzato dellache alla vigilia del match contro il Verona si è ritrovato all'esterno del J Hotel, dove era in ritiro la squadra, intonando cori e mostrando striscioni contro giocatori, dirigenza e soprattutto allenatore., come richiesto dagli ultras. Una scelta che ha alimentato ancora di più il disappunto della parte più calda del tifo bianconero, che ha deciso così di non fermarsi all'episodio di ieri ma continuare la contestazione.All'esterno dell'Allianz Stadium nuovi striscioni polemici contro la squadra. "il primo dei messaggi lanciati dagli ultras, che hanno voluto marcare la propria importanza a discapito di quella dei giocatori e di chi fa parte attualmente del club.E poi, un secondo striscione che recitava: "Cercasi uomini per questa maglia, fino ad allora giocate in giallo". In questo caso, il riferimento è alla seconda maglia stagionale, una scelta di marketing che non è evidentemente piaciuta e che rappresenterebbe quindi la lontananza di ciò che dovrebbe essere la Juventus.