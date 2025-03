Infortunio per Conceicao, salta Juventus-Verona: le condizioni e le parole di Thiago Motta

AFP or licensors

La Juventus prepara la partita, e sarà una partita fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, è necessario ripartire dopo la sconfitta di mercoledì, che ha lasciato Thiago Motta con tanta amarezza, come sottolineato in conferenza stampa. L'allenatore bianconero ha infatti spiegato che la sua rabbia è arrivata per la mancanza di atteggiamento, un aspetto imprescindibile in tutta la stagione. Oltre a questo, la Juve può e deve sfruttare questa occasione soprattutto in ottica classifica: gli stop di Atalanta, Inter e Napoli possono essere decisivi per la corsa ai primi posti, che può andare anche oltre il quarto posto. In caso di vittoria, infatti, la Juventus(con lo scontro diretto nella prossima gara) e a -6 dalla vetta occupata dall'Inter.

Le parole di Motta sulla situazione infortuni

L'infortunio di Conceicao

Contro il Verona, tuttavia, ci saranno in tutto 7 assenze: tra queste ci sono anche Nicolò Savona e Francisco Conceicao. Il portoghese è infatti alle prese con un affaticamento muscolare, e dunque non farà parte dei convocati.'Rientra Pierre, dentro e fuori dal campo ci ha dato tantissimo. Non ci saranno Cabal, Bremer, Milik, hanno un recupero più lungo. Non ci sarà Conceicao, Douglas, non ci sarà Veiga, non ci sarà Savona. Siamo 7 assenze. Sono extra convinto che quelli che ci saranno pronti alla battaglia con grande forza, fisica e tecnica e mentale'.Francisco Conceicao ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra. Le condizioni dell'esterno portoghese verranno rivalutate nella giornata di lunedì 3 marzo, in modo da chiarire i tempi di recupero.