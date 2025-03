Juventus-Verona, scelto l'arbitro per il match: la designazione completa

Getty Images

La Juventus tornerà in campo a distanza di quasi una settimana dalla deludente eliminazione contro. Sarà perciò fondamentale ritrovare subito fiducia e soprattutto una vittoria. Il pareggio tra Napoli e Inter, infatti, è l'occasione giusta per i bianconeri: la vetta può avvicinarsi, così come il terzo posto.occupato proprio dal Napoli, mentre l'Atalanta - in caso di vittoria - sarebbe distante appena tre lunghezze, complice il pareggio dei bergamaschi contro il Venezia. Insomma, contro il Verona la Juventus si gioca tantissimo, e Thiago Motta conosce l'importanza della ripartenza e di questo match in ottica futura.

L'arbitro di Juventus-Verona

La designazione completa

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Rossi, Raspollini

IV Ufficiale: Rutella

VAR: Pezzuto

AVAR: Fabbri

A dirigere il match valido per la 27^ giornata di Serie A tra Juventus e Verona all'Allianz Stadium sarà Matteo Marchetti.