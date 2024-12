Juventus-Venezia, le parole di Thiago Motta a DAZN

Dopo il pareggio per 2-2 tra Juventus e Venezia, Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. L'allenatore bianconero ha parlato del momento negativo dei bianconeri, oltre alla contestazione finale e la situazione di Susan Vlahovic.'Sicuramente è la cosa più difficile, ci vuole più tempo per migliorarla. Ci sono meno spazi e meno tempo di gioco, si devono fare le cose con una velocità diversa e un cambio di ritmo. Abbiamo fatto bene quando abbiamo trovato spazi, stasera non ce n'erano e abbiamo visto la difficoltà'.'Penso che sia normale, la frustrazione esiste da parte di tutti, in primis dai giocatori perché sanno perfettamente che possiamo fare meglio. Serve rimanere uniti e insieme, pensando di cambiare la storia già dalla prossima partita. Quando troviamo squadre che attaccano meno e noi dobbiamo prendere iniziativa fatichiamo, oggi siamo andati in vantaggio ma non siamo stati capaci di chiuderla'.'Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, non dobbiamo rimanere nella posizione che occupiamo oggi. Abbiamo un livello per il quale dobbiamo essere più in alto, questa non è la nostra realtà. Dobbiamo concentrarci, solo lavorando giorno per giorno possiamo migliorare e cambiare questi risultati. Oggi le critiche sono giuste perché non siamo dove dobbiamo essere'.'Non abbiamo mai parlato di scudetto, ma di partita in partita. Mancano tantissime partite, dobbiamo iniziare subito, dal prossimo allenamento a fare le cose nel modo giusto: solo così possiamo cambiare le situazioni. Se pensiamo alla classifica perdiamo la concentrazione di questo momento'.'Il pubblico ha la libertà di esprimere sensazioni ed emozioni. duna è il primo che vuole cambiare la situazione, sono cose già successe e che speriamo che possano cambiare in futuro. i tifosi hanno la libertà di esprimere tutto ciò. Dusan è un ragazzo che vuole cambiare la situazione, l'importante è restare uniti per il bene della Juventus, è quello che vogliamo tutti'.