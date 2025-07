Juventus pfonta a vendere Mbangula al Werder Brema: quanto incassano i bianconeri

Getty Images

Sembra ormai volgere ai titoli di coda l'avventura dialla. L'esterno belga, classe 2004, reduce da una tutto sommato positiva prima stagione con la prima squadra è già pronto a fare le valigie e a salutare la Torino bianconera. Già nelle scorse settimane, il classe 2004 era stato ad un passo dalla cessione in Premier League dove avrebbe dovuto vestire la maglia del Nottingham Forest insieme all'attuale compagno Timothy Weah. Il secco 'no' dell'americano, però, aveva fatto saltare la doppia trattativa rimandando dunque qualsiasi tipo di discorso.

Mbangula al Werder: quanto incassa la Juve

Con il trascorrere delle settimane, però, la situazione non è cambiata e complice il pochissimo spazio che Igor Tudor ha concesso al giocatore si è arrivati alla decisione di dividere le strade. Mbangula, in tal senso, ha scelto la Bundesliga come prossima destinazione, dove ad accoglierlo ci sarà il Werder Brema, club protagonista dell'accelerata decisiva proprio nelle ultime ore.Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, le parti non sarebbero mai state così vicine: è tutto, ovviamente, fatto tra i tedeschi e il ragazzo mentre per quanto riguarda la trattativa tra club il Werder starebbe definendo l'offerta finale da presentare alla Juventus.Sempre secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus dovrebbe incassare una cifra complessiva di 12 milioni di euro - tra parte fissa e bonus - dalla cessione di Mbangula che, dal canto suo, firmerà un contratto di cinque anni valido fino al 30 giugno 2030. Lanciato da Thiago Motta, a sorpresa, ad inizio della scorsa stagione, Mbangula ha offerto spunti e segnali interessanti alla sua prima annata tra i grandi mettendo a referto 4 goal e 4 assist. L'arrivo in panchina di Igor Tudor, però, ha sconvolto tale scenario relegandolo sempre più in basso nelle gerarchie dell'allenatore croato. La cessione, a questo punto, non può che essere la logica conseguenza.