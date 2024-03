Juve, Vecino e gli altri: le ultime di mercato

Dopo quello di Giacomo, spunta un altro nome nei radar dellain vista della prossima stagione, quando sarà necessario alzare il livello tecnico generale ma soprattutto sarà importante aumentare il tasso di esperienza della rosa, con giocatori a cui chiedere saggezza tattica e un po' di mestiere, più che chilometri e corse a ripetizione (garantiti dai giovani, che non mancano): stando a Tuttosport, è quello di Matias, uruguaiano classe 1991 dellache conosce bene la Serie A avendo indossato, in precedenza, anche le maglie di Cagliari, Empoli, Fiorentina e Inter.Resta poi nel mirino anche, in scadenza con i biancocelesti con cui ha congelato i discorsi per il rinnovo, ma tutto per la Juve dipenderà ovviamente dalla conquista del posto in Champions League e dalla partecipazione o meno al Mondiale per Club. Anche perché alla base di tutto c'è sempre la solita questione: l'imperativo alla Continassa è quello di mantenere l'equilibrio finanziario e la sostenibilità, cardini di qualsiasi operazione anche per la prossima estate.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.