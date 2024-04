La Juventus ha acquisito valore? Cosa dicono i numeri

Comunque vada a finire, e non dovrebbe finire nel migliore dei modi, ci sarà un prima e un dopo il. E' stata una fase di transizione, in cui è successo tutto quanto si poteva prevedere e tutto ciò che nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe potuto immaginare.I traumi in Champions, i singhiozzi in campionato, lo smantellamento del CdA e poi la nuova veste, quella dei giovani, per recuperare il terreno perduto dopo anni a seminare distanze dagli altri. Non è stato poi così fertile, il campo da gioco di Max. Che si avvia verso il finale di stagione con poche armi per la conferma , ma allo stesso tempo con unOrgoglio che lo stessogiustifica con i numeri - "sulla matematica non c'è opinione", altro passaggio cult delle sue conferenze -, numeri che confermano il senso di fondo del discorso fatto ai giornalisti sul valore della rosa. Il: oggi la squadra bianconera vale 8 milioni in più rispetto a un anno fa (dati Transfermarkt).L'unico ad aver mantenuto lo stesso livello è stato Fabio. Solo Vlahovic si è deprezzato: meno 5 milioni.E con? Beh, il solco è ben più netto. Tra la squadra di Allegri e quella di Inzaghi, la distanza è di 130 milioni (490 Juve e 622 Inter).Il gap è aumentato, pure in maniera netta.