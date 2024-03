La, tramite il proprio sito ufficiale, dedica spazio ad Andreae Alessandro, entrambi in prestito inda gennaio.Sia per Andrea Valdesi che per Alessandro Citi l’esperienza lontana dalla Juventus Next Gen è cominciata lo scorso gennaio con le rispettive partenze in prestito pere Vercelli. Per il terzino destro classe 2004 sono 7 le presenze collezionate in questo 2024, compresa l’ultima dello scorso fine settimana giocata integralmente nella vittoria in rimonta contro l’Avellino. 7 apparizioni anche per il difensore centrale del 2003 Citi alla corte della, in lotta anch’essa per un posto ai playoff, sceso in campo nella parte finale per blindare il risultato del match vinto dalla squadra piemontese contro il Padova.