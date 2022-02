1







di Miriana Cardinale

Trionfa la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli dopo il pareggio a Gorgonzola contro il Seregno. La rete che serve per i tre punti è di Brighenti su calcio di rigore. Dopo i sette rigori sbagliati in stagione i bianconeri per la prima volta riescono a realizzarne uno. Nota negativa di giornata è l'infortunio accorso a Kaio Jorge, da segnalare il rientro in campo di Marco Da Graca dopo l'intervento al cuore. Le pagelle:



ISRAEL 6 - Sfiora il disastro nel primo tempo ma riesce a rimediare bene non concedendo la rete.



BARBIERI 6,5 - Si propone molto in avanti, attento anche in fase difensiva



RICCIO 6 - Insicuro sul finale con un retropassaggio che rischia di mettere in difficoltà Israel



POLI 6,5 - Non concede mai nulla, buona prestazione



ANZOLIN 6,5 - Spende moltissimo sulla corsia dando sempre il guizzo in più, suo il cross che vale il rigore.



ZUELLI 6 - Un primo tempo su livelli alti per poi spegnersi nella ripresa.



MIRETTI 5 - Non riesce ad entrare quasi mai nel vivo del gioco. Dal 65' Barrenechea 6 aiuta la squadra dando vivacità al gioco



AKÈ 5,5 - Spreca due grandi occasioni, non riesce ad essere decisivo e viene sostituito. Dal 46' Brighenti 7 trasforma il primo rigore stagionale per la Juventus con grande freddezza, protagonista.



KAIO KORGE 6 - Purtroppo costretto ad uscire per infortunio dopo 23 minuti di gioco. Dal 24' Compagnon 6,5 spende un sacco soprattutto in fase difensiva



IOCOLANO 6 - Luci e ombre in cui non riesce mai ad essere decisivo. Dal 65' Cudrig 6,5 anche questa volta come contro il Seregno entra ed è decisivo procurandosi il rigore.



PECORINO 5 - Non riesce ad incidere, spreca una grande occasione. Dal 83' Da Graca S.V.



All. ZAULI 6,5 - Vittoria per i suoi ragazzi che costruiscono molto ma vanno a segno soltanto una volta.