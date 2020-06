La Juventus Under 23 ha conquistato la Coppa Italia Serie C contro la Ternana. Tra i protagonisti del trionfo della Juventus Under 23 contro la Ternana, anche Manolo Portanova, tra i giovani più osservati e sotto la lente d'ingrandimento del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Ecco la sua gioia per il successo con un post su Instagram:"L’abbiamo voluta l’abbiamo cercata e l’abbiamo conquistata"