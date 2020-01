I ragazzi di Pecchia, che andranno in scena oggi alle ore 15 sul campo della Pro Patria, sono chiamati a dare continuità dopo il buon pareggio in casa contro il Novara nel turno infrasettimanale. Sotto 0-2 i bianconeri hanno pareggiato i conti grazie alle reti di Olivieri al 79’ e al 91’ di Del Sole su calcio di rigore. Per la partita odierna sono stati convocati anche i due nuovi acquisti Brunori e Marchi. Nella lista compaiono anche i nomi dei primavera Ranocchia (classe 2001 e squalificato con i suoi coetanei), e Dragusin (classe 2002).