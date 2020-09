Rinnovo per Timothy #Nocchi!

E' ufficiale il rinnovo di Timothy Nocchi, portiere della Juventus Under 23 che ha firmato un nuovo contratto con la seconda squadra bianconera fino al 30 giugno 2021. L'annuncio è stato dato dalla stessa società tramite il profilo Twitter ufficiale del settore giovanile. Un altro anno per Nocchi che nella scorsa stagione ha giocato 11 partite con la maglia della Juventus Under 23 subendo altrettante reti a mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni.