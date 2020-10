La Lega Pro ha appena ratificato una variazione relativa allo svolgimento di Livorno-Juventus Under 23, recupero della 4^ giornata di Serie C Girone A. Non cambia il giorno: mercoledì 4 novembre, la prossima settimana. Ma cambia l'orario: anziché in prima serata, il match si svolgerà alle ore 17. I tifosi bianconeri avranno l'opportunità di seguire la partita dell'Under 23 di mister Zauli e poi godersi alle 21 la gara di Champions League della prima squadra sul campo del Ferencvaros.

Intanto la Juve Under 23 domani giocherà alle 17.30 in casa contro il Como.