La Juventus Under 23 cerca un nuovo allenatore dopo l'addio di Mauro Zironelli e oltre alle candidature di Andrea Pirlo e Fabio Pecchia crescono i rumours su Fabio Caserta, ex allenatore della Juve Stabia che è stata promossa dalla Serie C alla Serie B in questa stagione. Oggi Caserta ha lasciato il club campano che ha portato di nuovo in cadetteria ed il suo nome circola da qualche giorno alla Continassa vista la sua esperienza con i club di terza divisione. La prossima settimana è il giorno decisivo sia per l'arrivo del tecnico della prima squadra ma anche, con grande probabilità, di quelli di Under 23 e Primavera.