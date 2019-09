La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia arriva all'esame Monza. La squadra di Brocchi è la grande favorita per la vittoria del campionato ma i bianconeri arrivano da quattro risultati utili consecutivi mentre i lombardi hanno perso 2-0 in casa contro il Siena. La partita di domani sera sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. La partita è visibile sul numero 57 del digitale terrestre o sul 227 di Sky.