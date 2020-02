Segui in diretta su Ilbianconero.com il match tra Juventus e Albinoleffe, valido per la 25a giornata del campionato di Serie C. Calcio d'inizio alle ore 15.00



DIRETTA



1' Si parte





TABELLINO



JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Delli Carri, Mule, Frabrotta; Peeters, Muratore; Zanimacchia, Brunori, Wesley; Marchi. A disp. Dadone, Portanova, Mendez, Toure, Ragia, Beruatto, Vrioni, Del Sole, Dragusin, Minelli. All. Pecchia



ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Mondonico, Riva; Gusu, Giorgione, Genevier, Gonzi, Petrungaro; Cori, Sibilli. A disp. Pagno, Quaini, Calì, Nichetti, Ravasio, Bertani, Gelli, Galeandro, Maffi. All. Zaffaroni



ARBITRI: Arena di Torre del Greco