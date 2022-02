Dopo la vittoria contro la Pro Patria la Juventus Under 23 torna in campo domenica al Moccagatta di Alessandria per sfidare l'Albinoleffe. È stato designato oggi l'arbitro della sfida: a dirigere l'incontro sarà Bordin di Bassano del Grappa. I due assistenti con lui saranno Spagnolo di Reggio Emilia e Dell’Arciprete di Vasto. Quarto uomo Tricarico di Verona.