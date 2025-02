Juventus Under 20, UFFICIALE una cessione

DaLa carriera di Michele Scienza proseguirà in Toscana.È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 2006, piemontese d'origine, all'Empoli.Bianconero dal 2020, Michele ha totalizzato 44 presenze in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Presenze condite da 9 reti, di cui 7 messe a segno in campionato e 2 nella Coppa Italia di categoria.Sono state ventuno, invece, le gare giocate nell'Under 17 bianconera, impreziosite da due marcature.Buona fortuna per il futuro, Michele!