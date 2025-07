Getty Images

Juventus Under 20, ufficiale un rinnovo

un' ora fa



Da Juventus.com:



Enzo Keutgen prolunga il suo legame con la Juventus: è ufficiale infatti il rinnovo di contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028 del giocatore belga.



Nato ad aprile 2007, Keutgen è arrivato a Torino nell’estate del 2023 cominciando la sua avventura nel Settore Giovanile della Juventus dalla formazione Under 17; sono 18 le presenze collezionate invece nella stagione 2024/2025 con l’Under 20 fra campionato Primavera 1 e Youth League con 3 assist messi a referto per le realizzazioni dei compagni.



Congratulazioni per il rinnovo Enzo!