Consapevolezza e cuore: come arriva la Juventus Under 20 ai playoff

Un appuntamento decisivo, da affrontare con la solita concentrazione ma anche consapevolezza. La Juventus Under 20 si presenta così alla sfida playoff contro la, che vale molto per i bianconeri. I ragazzi di Magnanelli si sono qualificati con una giornata d'anticipo, ritrovando un traguardo che nella scorsa stagione era mancato. Ora, però, è il momento di preparare la gara,"Sarà una partita come le altre, dobbiamo cercare di dare il massimo perché è un quarto di finale: ne siamo consapevoli. L’importante è stare insieme" ha dichiarato Diego Pugno ai nostri microfoni , e il numero 9 conosce bene cosa significhi dare il massimo. La Juventus Primavera si prepara alla partita dopo lo stop con l'Empoli, con la certezza che servirà indubbiamente di più per superare i viola, che giocheranno in casa.

Il percorso della Juventus Under 20

I precedenti con la Fiorentina

Ma come arrivano i bianconeri alla sfida playoff?La sconfitta con l'Empoli è stata solo una ciliegina amara su una torta decisamente più dolce. La stagione della Juventus Under 20 di Magnanelli racconta un percorso da squadra, soprattutto nel segno delle reazioni e di quello spirito giovane, che ci prova "fino alla fine",sono arrivati in situazioni di rimonta, fotografando così la doppia natura di una squadra che da un lato fatica a controllare il vantaggio, ma dall'altro non è proprio capace di arrendersi. Serviranno tutti, perché la forza di questo gruppo è il gruppo stesso, come ci ha raccontato ancheI bianconeri non vincono dalla gara contro il, che aveva dato uno sprint decisivo verso i playoff. Nelle ultime due partite sono arrivati un pareggio e una sconfitta, manel 37esimo turno ha consegnato la qualificazione ai ragazzi di Magnanelli, che ora sanno di avere una grande possibilità e dunqueL'avversario è uno dei più strutturati del campionato: la Fiorentina ha chiuso al quarto posto a +6 dalla Juventus Under 20. I viola hanno dimostrato grande forza offensiva, infattisono stati il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo alla Roma, capace di segnarne. I bianconeri hanno sorriso a metà contro la Fiorentina in questa stagione.All'andata, giocata allo Juventus Training Center,giocando una gara ordinata e precisa, colpendo anche con Maat, talento passato in pianta stabile in prima squadra nella seconda parte di stagione.Al ritorno, però, la Juventus si è presa la sua rivincita: protagonisti del match il solito, che aveva sbloccato la gara nel primo tempo, seguito dal raddoppio diin apertura di ripresa. I viola avevano tentato una rimonta con Kouadio, maavevano definitivamente chiuso il match, rendendo vano il goal del momentaneo 2-3 di Braschi.Insomma, i bianconeri di Magnanelli hanno raggiunto l'obiettivo prefissato: i playoff erano il traguardo per questa stagione, ma adesso sognare è lecito e si può fare





