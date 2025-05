Juventus Under 20, Magnanelli: 'Annata positiva, pronti per i playoff'

DaLa Juventus Under 20 ha chiuso al quinto posto il Primavera 1 e si è qualificata al play-off Scudetto. I bianconeri inizieranno il loro cammino in questa fase finale dal primo turno dove affronteranno la Fiorentina avendo a disposizione soltanto un risultato: la vittoria. In caso di parità dopo i novanta minuti, infatti, la formazione toscana si qualificherebbe per la semifinale in quanto meglio posizionata in classifica al termine della regular season. Tutte le gare di questa fase del campionato di categoria si disputeranno presso il centro sportivo della formazione viola.

In vista di questa sfida e, più in generale, del play-off Francesco Magnanelli ha raccontato le sue emozioni, soffermandosi anche sul percorso compiuto dalla sua squadra in questi mesi.LA PREPARAZIONE AL PLAY-OFF«Nella mia carriera ho giocato tante gare di questo tipo, ma tutte da giocatore. Sarà la prima volta, invece, che affronterò una fase finale da allenatore, di conseguenza cambia la prospettiva con la quale prepari un evento di questo tipo. In questo ruolo, come è giusto che sia, si hanno più pensieri perchè sono maggiori i dettagli da preparare e anche le responsabilità. In testa ho un'idea ed è quella di vivere di sensazioni, cercando di trasmetterle ai ragazzi. Cerco di essere il più tranquillo possibile perchè voglio che lo siano anche i miei giocatori».IL BILANCIO SULLA REGULAR SEASON«Secondo me è stata un'annata molto positiva, sotto tutti i punti di vista. In un periodo così lungo si passa attraverso ostacoli, gioie e momenti di difficoltà. Penso che queste difficoltà e questi alti e bassi abbiano permesso ai ragazzi di crescere. Anche io sono cresciuto con loro perchè per me era la prima esperienza in questa nuova veste. È stata un'annata "ricca". Nel complesso, dunque, credo che il bilancio sia ottimo. I ragazzi hanno dato l'anima, mettendosi a disposizione dal primo giorno di ritiro e meritano, dunque, di giocarsi questo play-off. Mi auguro possano giocarselo nel modo più sereno possibile perchè, a prescindere dal piazzamento finale, ciò che resterà sarà la loro crescita collettiva e individuale».UN GRUPPO CON GRANDE SPIRITO DI SACRIFICIO«Questa squadra non ha mai abbassato la guardia, anche nei momenti più difficili della stagione. Questi ragazzi ci hanno sempre creduto e le tante vittorie ottenute in rimonta nel corso dell'anno ne sono la dimostrazione. Chiaramente i risultati che abbiamo raccolto non sono casuali, ma il frutto del duro lavoro portato avanti dal mese di luglio, quando è iniziata la nostra preparazione. A inizio stagione eravamo tantissimi, avevamo davvero tantissimi giocatori da gestire in rosa e con il mio staff, che ringrazio davvero tanto, abbiamo compiuto un ottimo lavoro con questi atleti. Chiaramente il merito è di tutti, anche e soprattutto dei ragazzi che si sono subito messi a disposizione. Alcuni di loro, purtroppo, non hanno avuto molto spazio, ma il loro impegno in settimana, durante gli allenamenti, non è mai mancato. Nella finestra invernale di mercato, poi, con la Società abbiamo deciso di sfoltire un po' la rosa e credo che sia stata la scelta migliore. Alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di andare a giocare altrove e, conseguentemente, hanno permesso ad altri giocatori già presenti in rosa di giocare con più continuità».LE ESPERIENZE IN PRIMA SQUADRA«Credo che per dei ragazzi così giovani sia una bellissima opportunità salire in Prima Squadra, anche soltanto per allenarsi. In questo modo questi atleti possono rendersi effettivamente conto del significato di allenarsi con "i grandi", vivendo un ambiente di lavoro diverso, non tanto per i ritmi e per il livello tecnico che sono ovviamente più alti, ma per la mentalità e la professionalità. È fondamentale, però, che chi ha la fortuna di vivere esperienze come queste non si monti la testa e mantenga i piedi per terra. Non si devono esaltare, ma devono semplicemente capire che ogni secondo vissuto in Prima Squadra vale tantissimo per la loro crescita futura. Devono essere delle "spugne", devono cercare di assorbire più concetti possibili, sotto tutti i punti di vista. Fortunatamente i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza sono tornati arricchiti come giocatori e come uomini e hanno trasmesso un certo tipo di mentalità ai loro compagni e a giovarne, di conseguenza, è stato tutto il gruppo».LA SFIDA CONTRO LA FIORENTINA«La nostra preparazione alla gara contro la Fiorentina è avvenuta come tutte le altre partite disputate in regular season, sia tatticamente che tecnicamente. Siamo consapevoli che la posta in palio sia alta perchè si tratta di una gara del play-off e sappiamo anche di avere soltanto un risultato a disposizione. Non sarà facile perchè affronteremo una squadra forte, che ha grande qualità e può contare su individualità importanti. Credo che abbia trovato, dopo un periodo negativo, una buona solidità difensiva e questo aspetto sicuramente la aiuterà nella partita di domani. Noi ci giocheremo le nostre carte con spensieratezza e divertendoci. I ragazzi hanno compiuto un percorso straordinario in questa stagione e sicuramente non sarà l'esito di questo play-off a cambiare il giudizio su quanto compiuto. È chiaro che sarebbe una grandissima soddisfazione giocare la semifinale Scudetto contro la squadra che ha chiuso la regular season al primo posto, ma a questo scenario ci penseremo in caso di esito positivo nel match contro la Fiorentina. Adesso dobbiamo stare sereni, ma concentrati e pensare soltanto alla prossima sfida che è la più importante».