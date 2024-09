Le parole dia Juventus.com:«È stata una partita molto difficile. Abbiamo affrontato una squadra forte, tosta, che a mio giudizio reciterà un ruolo di primo piano in questo campionato. Per noi era la terza gara settimanale e ai ragazzi, prima di iniziare questa sfida, avevo chiesto di restare il più possibile "dentro" il match, soprattutto nei momenti complicati. Sono stati bravissimi perchè, nonostante le difficoltà, hanno difeso tutti insieme, con cattiveria, recuperando in due occasioni lo svantaggio senza arrendersi. Per noi questi sono tutti segnali positivi perchè significa che c'è grande unità di intenti. Sappiamo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e con questa attitudine non sarà difficile continuare a crescere. Ci attende una settimana di lavoro, senza gare infrasettimanali, e ci servirà per prepararci al meglio in vista del prossimo trittico di gare che sarà estremamente impegnativo».