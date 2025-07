Juventus Under 20, martedì al via la stagione: i giovani da tenere d'occhio

Ricominciare per tracciare una strada nuova. La Juventus Under 20 è pronta a una nuova stagione, che prenderà il via ufficialmente martedì 15 luglio, data del primo raduno a Vinovo. I giovani bianconeri partiranno agli ordini del nuovo allenatore, reduce dalla stagione come vice di, passato al Milan nello staff di Allegri.Dopo un'annata positiva, in cui i giovani bianconeri hanno riconquistato i playoff, è tempo di ricostruire. Diversi giocatori della rosa di Magnanelli, infatti, cominceranno nuovi percorsi. C'è chi ha lasciato il club dopo anni, come, ma c'è anche chi oriseguirà con la maglia della Juve, ma in Next Gen, come, due dei giocatori più talentosi della scorsa Primavera.

Juventus Under 20, i giocatori da tenere d'occhio

E se da un lato tanti giovani partono per una nuova avventura, dall'altro ne arrivano diversi pronti per segnare un nuovo capitolo della loro esperienza bianconera. E quest'anno, Padoin potrà contare sul talento di molti giocatori, che si sono messi in mostra già con le rispettive squadre giovanili e attendono il prossimo passo per sognare qualcosa di più grande.Un nome che non suonerà di certo nuovo è quello di Francisco Barido . Il giovane trequartista classe 2008 ha già incantato tanti tifosi, sia in Italia sia in Argentina, dove ha vestito la maglia delfino all'Under 15. Numero 10 dell'Under 17 di Cioffi, Barido è uno dei talenti più cristallini e ha già attirato diversi sguardi, tra cui senza dubbio quello di Padoin, anche se non è da escludere una futura chiamata di Brambilla in Next Gen.Accanto a lui ci saranno diversi compagni dell'Under 17 che hanno brillato nella passata stagione. E uno di questi è. Un dettaglio: l'attaccante è nato nel 2009, e ha giocato quasi l'intera annata come sotto età, vincendo anche il campionato Under 16 con mister Grauso. Elimoghale ha già vestito, diventando uno dei pilastri nelle giovanili bianconere: come per Barido, gli occhi su di lui non sono pochi.Tra i classe 2008, invece, ci saranno anche, rispettivamente punti di riferimento in difesa e in attacco. Amadio, infatti, ha segnato in tutto 18 reti nella scorsa stagione tra campionato e playoff. Infine c'è, che ha rinnovato da poco il suo contratto, firmando per la prima volta da professionista fino al 2027.La ciliegina su una torta già ricca di talento è arrivata dal mercato:è diventato un nuovo giocatore bianconero. Il terzino classe 2007 arriva dal, e il suo passaggio in bianconero è stato commentato da... Antoine Griezmann : la sorella dell'attaccante francese, infatti, segue diversi giovani calciatori, tra cui proprio il nuovo acquisto della Juventus.





