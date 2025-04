Juventus Under 20, che eleganza! Il gesto dei ragazzi di Magnanelli è virale sul web

Getty Images

Non solo una delle più prestigiose accademie calcistiche d’Italia, ma una vera e propria scuola di vita. Il settore giovanile della Juventus va ben oltre la semplice preparazione atletica: è una fucina di talenti, sì, ma anche di valori, comportamento e identità. A Vinovo, dove crescono i futuri campioni bianconeri, non ci si limita a formare calciatori:. E questo si vede nei gesti, nelle scelte e nella cultura che la società trasmette fin dai primi passi nel mondo del pallone.Nel centro sportivo bianconero, le frasi motivazionali scritte sui muri non sono solo slogan: sono principi che guidano ogni allenamento, ogni partita, ogni momento di vita in bianconero. “” significa impegno, rispetto, sacrificio e consapevolezza del peso della maglia che si indossa. Significa anche accettare la sconfitta con dignità e saper riconoscere il valore degli avversari, senza perdere mai l’ambizione di migliorarsi e vincere.

Cosa è successo in Cagliari-Juventus Primavera

A dimostrarlo, ancora una volta, è stato il bellissimo gesto della Juventus Primavera , allenata da mister, in occasione della partita contro il. Prima del fischio d’inizio, i giovani bianconeri si sono schierati sul bordo campo per applaudire i padroni di casa, freschi vincitori delladi categoria, conquistata nella finale contro il. Un gesto semplice, ma dal valore profondo, diventato in poche ore virale sui social grazie alle immagini diffuse da Sportitalia.Non è la prima volta che la Juventus si distingue per questo tipo di iniziative, a tutte le età e in tutte le categorie, maschili e femminili. Quando si vince, si festeggia con orgoglio; quando si perde, si accetta il risultato con rispetto.Succede lo stesso quando è la Juventus a vincere? Non sempre, ma non importa. L’obiettivo non è ricevere applausi, ma restare fedeli ai propri principi. Perché il vero successo non si misura solo nei trofei, ma nel modo in cui li si conquista – o si sfiora. E da questo punto di vista,