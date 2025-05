Getty Images

Successo internazionale per la Juventus Under 17: bianconeri protagonisti nella Puskas Cup

3 ore fa



La Juventus Under 17 continua il suo percorso da sogno in questa stagione. I giovani bianconeri guidati da Matteo Cioffi sono stati protagonisti anche a livello internazionale, nel torneo Puskas Cup giocato in Ungheria. Hanno brillato in particolare il solito Francisco Barido, premiato come miglior giocatore del torneo, e Alex Amadio, capocannoniere della Puskas Cup.



I bianconeri hanno superato la fase a gironi con due vittorie, rispettivamente contro Sporting e Puskás Akadémia, perdendo un solo match contro il Panathinaikos, unica sconfitta dell'intero torneo.



In finale la Juventus Under 17 ha trionfato contro l'Honved grazie alle reti di Borasio e Amadio, oltre al rigore parato da Huli.