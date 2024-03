Juventus, gli Under 17 convocati dalle Nazionali

Juventus, gli Under 16 convocati dalle Nazionali

Ci sono anche diversi ragazzi delle giovanili tra i tanti giocatori che laha "consegnato" alle rispettiveper gli impegni in programma nei prossimi giorni. Ecco quanto reso noto dal club.Olanda, Belgio e Finlandia, invece, saranno le avversarie dell'Italia Under 17 di Francesco– in terra finlandese – nella Fase "Elite" dell'Europeo di categoria.Bosnia Erzegovina, Bielorussia e un "derby bianconero" con la Repubblica Ceca di Adam, invece, sono le gare che attendono Patryke la sua Polonia Under 17, sempre nella Fase "Elite" dell'Europeo.Stesso impegno, ma con avversarie differenti per Riccardoe la Romania Under 17: le avversarie da affrontare saranno Galles, Bulgaria e Svezia.Come anticipato poco sopra, Adam Sosna affronterà con la sua Repubblica Ceca nell'ultimo dei tre match in programma nella Fase "Elite" dell'Europeo Under 17 la Polonia di Patryk Mazur. Bielorussia e Bosnia Erzegovina, in questo ordine, saranno le due avversarie da affrontare prima del match contro la Repubblica Ceca.Benit Borasio, Sebastiano Nava e Marco Tiozzo Pagio, con l'Italia Under 16 sono attesi dalla doppia sfida amichevole con i pari età della Germania in terra teutonica.