Juventus Under 17: ai saluti un promettente figlio d'arte

Suazo lascia la Juventus

Per un Francisco Barido che si vuole blindare , c'è unpronto a dire addio. Laha infatti ceduto a titolo definitivo l'attaccante classe 2008 - figlio d'arte del noto ex calciatore, tra le altre, dell'Inter - che aveva prelevato due anni fa dal Cagliari, consegnandolo poi all'dove, pur mettendo in mostra il suo talento con un'abilità notevole nel cambio di passo, non ha sempre trovato spazio. Il giocatore honduregno, già nel giro della sua Nazionale, andrà in Portogallo al

Per Suazo, dunque, una nuova avventura in vista dopo quella a tinte bianconere, che forse è stata un po' al di sotto delle aspettative. Il 17enne, infatti, si era distinto anche alla Juve per una capacità sorprendente di saltare l'uomo e lasciarlo sul posto, muovendosi sulle fasce sia a destra che a sinistra e servendo i compagni con entrambi i piedi; il tutto con una significativa agilità, grazie alla quale riesce a liberarsi facilmente dalla marcatura, e con una buona visione di gioco, che gli consente di creare occasioni pulite e pericolose.