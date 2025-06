La matrice piemontese e i talenti che sbocciano: così la Juventus Under 16 ha vinto lo scudetto

Getty Images

Dietro allo scudetto della Juventus Under 16 c'è tutto questo e anche qualcosa in più. C'è un gruppo unito che ha collezionato vittorie fondamentali, con una sterzata netta in campionato. C'è la cura del settore giovanile con le, oltre alle diverse collaborazioni che il club bianconero porta avanti per far crescere ogni rosa sotto tanti aspetti.E poi c'è la consapevolezza di aver coltivato il talento, e di poterlo vedere che sboccia:... sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti della, che con la vittoria in finale sull'Empoli si è laureata campione d'Italia. Si tratta di un successo che certifica, come anticipato, il lavoro a tutto tondo del settore giovanile, oltre a essere una prima volta per la categoria nella storia bianconera.

La matrice piemontese: il lavoro sul territorio

Il percorso della Juventus Under 16

Ultimo, ma certamente non per importanza, il lavoro di: l'allenatore della Juventus Under 16 ha guidato il gruppo con l'attenzione e la volontà di costruire qualcosa di importante, e dopo la vittoria dello scudetto ha ricevuto un messaggio direttamente da Giorgio Chiellini , che si è complimentato per il successo e il percorso di questa stagione.Facciamo un passo indietro e proviamo a unire tutti i pezzi di un puzzle vincente.Abbiamo parlato di una matrice piemontese, che si conferma un punto di forza per la Juventus. Basti pensare che nella finale scudetto ben 7 titolari su 11 erano piemontesi, provenienti proprio dall'attività di base del club bianconero. Il lavoro sul territorio resta fondamentale per la Juve, che negli anni ha sviluppato diverse collaborazioni, in particolare con le Academy EliteUn esempio è proprio Thomas, che in finale ha anche segnato il 3-1: il giovane trequartista è arrivato dalla Cheraschese, una delle 17 Academy bianconere sul territorio. Considerati anche i giocatori che sono partiti in panchina allo Stirpe, e più in generale l'intera rosa dell'Under 16, ci sonoprovenienti dall'attività di base della Juve, su un totale di 31 giocatori.Il lavoro sul territorio, inoltre, si è confermato consapevole e presente: alla finale scudetto erano presenti in tribuna gli scout e il reparto dirigenza che si occupa del settore giovanile, simbolo della grande partecipazione e importanza dell'ottica futura.





Come abbiamo raccontato, però, la stagione dei ragazzi di Grauso non è cominciata con il dominio che mostrano i numeri. Dopo un avvio più lento, con i primi due pareggi, la Juventus si è sbloccata fino a condurre un percorso praticamente perfetto: i bianconeri hanno perso una sola partita in campionato, contro il Bologna. Da allora, solo vittorie e pareggi, e una prima posizione consolidata con 16 punti di vantaggio proprio sui rossoblù secondi.



Ai playoff, non sono mancati i brividi: dopo il pareggio all'andata degli ottavi di finale contro il Verona, la Juve è passata grazie al 3-2 al ritorno. Ai quarti un confronto decisamente più a senso unico per i bianconeri, che hanno segnato 9 goal in due partite al Genoa. In semifinale i ragazzi di Grauso hanno sconfitto la Roma 3-1 a Vinovo dopo il 2-2 dell'andata.



In finale, poi, ci hanno pensato Rocchetti, Brancato e Corigliano a chiudere per 3-1 la finale con l'Empoli, sancendo la vittoria dello scudetto.



Da Paonessa a Elimoghale: il futuro bianconero è qui





E infine il talento, che passa anche da diversi singoli. Riccardo Paonessa si è preso la copertina della Juventus Under 16 tante volte, diventando anche capocannoniere della regular season con 19 goal. L'attaccante non è il solo: tra i giovani bianconeri da tenere d'occhio c'è anche Destiny Elimoghale, che si è distinto durante tutta la stagione, giocando anche diversi match con l'Under 17 di Cioffi.



C'è poi Davide Marchisio, che con la maglia della Juventus insegue un sogno che porta il nome del papà Claudio, e chissà, magari con qualche ambizione in più. C'è anche il sopra citato Thomas Corigliano, simbolo del lavoro con le Academy, che dopo le 12 reti in campionato ha trovato anche un gran goal in finale.



Il cerchio si chiude, per aprirne un altro ancora più ampio verso il futuro. Programmazione, lavoro sul territorio e talento da proteggere e far fiorire. Gli ingredienti ci sono, e la Juventus Under 16 ha certificato tutto questo.





