La Juventus Under 16 è campione d'Italia! Battuto 3-1 l'Empoli in finale

La Juventus Under 16 festeggia lo scudetto. I giovani bianconeri hanno trionfato nella finale nazionale dei playoff,allo stadio Stirpe. Un risultato che certifica l'ottimo lavoro del settore giovanile , con la squadra allenata dache aveva già concluso il girone da capolista con ben 16 punti di distacco sul Bologna secondo.Nella finale scudetto i bianconeri passano dopo appena 16 minuti grazie alla rete di testa di, il primo a raccogliere di testa il cross su punizione di Corigliano. L'Empoli pareggia i conti dopo 8 minuti con il goal di Perillo, ma la risposta della Juventus Under 16 non tarda ad arrivare, anzi. Nel secondo tempo ci pensanoa ribaltare il risultato, fissando il risultato sul 3-1 finale.

Juventus Under 16 campione d'Italia: il percorso

Come anticipato, i ragazzi allenati da Grauso erano stati protagonisti di un grande percorso già in campionato. In 24 partite sono arrivate 19 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, e connella fase a gironi, oltre alla miglior difesa insieme al Modena (23 goal subiti).Dopo aver dominato il campionato, sono cominciati i playoff nazionali per la Juventus , con un obiettivo chiaro e fissato sin dall'inizio: vincere lo scudetto. Agli ottavi i bianconeri hannocon un risultato totale di 4-3, mentre con ilil doppio confronto è stato senza dubbio più agevole, con un 4-2 in casa dei rossoblù e il 5-2 a Vinovo al ritorno.In semifinale la squadra di Grauso ha pareggiato in casa della Roma con il risultato di 2-2, ma il fattore casa è stato ancora una volta determinante: a Vinovo i bianconeri hanno vinto 3-1 e staccato il pass per la finalissima con, che nel frattempo si era qualificato battendo l'Inter ai supplementari.





