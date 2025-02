Juventus, UFFICIALE il nuovo acquisto per le giovanili

Getty Images

La Juventus vuole confermare l'importanza dei giovani nel progetto anche a lungo termine, e dunque lavora anche nell'ottica del settore giovanile. Il club bianconero ha ufficializzato la firma di, giovane talento classe 2009, pronto a unirsi all'under 16.Il portiere arriva dal settore giovanile dell'Honved, club ungherese. Il comunicato da Juventus.com: 'Matyas Jakab è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo portiere, in arrivo dal Settore Giovanile dell'Honved – squadra ungherese – ha firmato un contratto fino al 2027 con il nostro Club ed è pronto a unirsi all’Under 16.

Nato e cresciuto calcisticamente in Ungheria, questa è la prima esperienza all'estero per lui, lontano dal suo Paese d'origine. Jakab, ora, è pronto a offrire il suo contributo alla squadra allenata da Claudio Grauso.Benvenuto in bianconero, Matyas!'