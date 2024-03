UNDER 16 MASCHILE

Juventus Under 16, gol di Ceppi e assist di Barido. VIDEO

Francisco Barido x Paolo Ceppi pic.twitter.com/A3UE2DlzWF — polleggggg (@polleggggg) March 10, 2024





Chi é Paolo Ceppi

DaVittoria sofferta, ma di grande importanza quella ottenuta dalla squadra di Claudio Grauso che a Vinovo supera di misura, 3-2, i pari età del Pisa. I toscani sono stati autori di un'ottima gara. Una gara che li ha visti andare avanti due volte nel punteggio nella prima frazione con le reti di Sogli Degl'Innocenti e Foglia, prima di essere raggiunti in entrambe le circostanze da Ceppi, sull'1-1, e da Tognaccini, sul 2-2. Ancora di Ceppi, alla mezz'ora del secondo tempo, il gol del definitivo 3-2 per i bianconeri. Con questo successo la Juventus sale a quota 42 punti in classifica, continuando a occupare in solitaria il primo posto.Il giovane talento nato nel 2008 ha avviato il proprio percorso nel settore giovanile del Genoa nel 2018. Nella stagione 2020-2021 ha poi intrapreso un nuovo cammino all'Inter, registrando 15 apparizioni e segnando 3 gol durante la sua esperienza nerazzurra. Alla fine della stagione, la Juventus, attirata dal suo potenziale, è riuscita a strapparlo all'Inter. Questa mossa sembra già dare i suoi frutti, dato che il giovane si è immediatamente messo in mostra con prestazioni di alto livello, dimostrando il suo talento già dalla sua prima apparizione con la squadra bianconera.Nel suo debutto con l'Under 16 della Juventus, il giovane talento ha collezionato 20 presenze e ben cinque gol. Questo risultato sorprende considerando il suo ruolo di mediano difensivo, ma dimostra la sua innata qualità e capacità di concludere con precisione anche da lunga distanza. Nel 2022, ha anche ottenuto la maglia della Nazionale Under 15 per la prima volta, segnando immediatamente un gol dopo soli due incontri amichevoli. La sua prestazione evidenzia la sua promettente carriera e il suo impatto anche a livello internazionale.