Gleisonè al centro del progetto Juventus. La base solida della difesa da cui ripartire, la garanzia assoluta per rilanciare la squadra, anche se la certezza della permanenza ancora non c'è. Qualora, infatti, arrivasse una proposta da 70 milioni, la Juventus si accomoderebbe a trattare. Questa l'unica condizione per l'addio, per un sacrificio che assicurerebbe al dt Cristiano Giuntoli un tesoretto con il quale fare mercato. Come racconta Tuttosport, il club più interessato al centrale brasiliano è il Manchester United che ha mandato un emissario a Roma per visionarlo ancora una volta dal vivo. A questo punto non resta che attendere l’affondo inglese: se ha intenzione di fare sul serio, la Juventus è pronta ad ascoltare.