Juventus, una figuraccia così mancava da 57 anni. Ma l'orgoglio dov'è finito?

Juventus, da quanto mancava una sconfitta così?

Juventus, 57 anni dall'ultima disfatta

da quando la Juventus non perdeva una partita in casa con quattro goal di scarto in Serie A., chiaramente in negativo perchè un punto così basso non era mai stato raggiunto. E no, questo non significa che non ci siano mai stati momenti negativi, ma non di questo calibro.Lo Stadium era imbattuto nella massima serie, ricorderete la pareggiate iniziale di Thiago Motta, da 13 mesi, più di un anno.quando l'Udinese lasciava Torino con tre punti con la rete di Giannetti. Una disfatta che ha interrotto una striscia di 21 risultati utili in casa (10 vittorie e 11 pareggi). Quella di ieri però è una sconfitta che ha proprio il sapore di una resa.Era però il 22 ottobre del 1967 quando la Juventus perdeva per l'ultima volta in Serie A con quattro goal di scarto, pensateci.contro il Torino e a segno andarono Combin per tre volte e poi Carelli. Dobbiamo però decisamente scavare nel passato per trovare un'altra disfatta con questo peso, con questo sapore. Tutto ciò deve assolutamente lasciare spazio a riflessioni.Innanzitutto quelle sull'ennesima prova incolore, insapore ma soprattuto senza carattere della Juventus che è lo specchio del tecnico Thiago Motta nel post gara: non si scusa, non è arrabbiato e neppure si dichiara deluso, eppure ha appena perso 4-0. Infrangendo le seppur minime speranze scudetto ma mettendo in discussione anche il quarto posto.A questa Juventus sembra mancare davvero carattere, ma sembra anche non avere orgoglio. Eppure la maglia bianconera ha un peso e va sempre rispettata, onorata. Questo in una disfatta così pesante sembra essere proprio mancato.Come dicevamo, ci sono state altre disfatte dolorose: si pensi a quella di Haifa, quella di Cardiff, quella contro l'Empoli di poche settimane fa. In quelle occasioni però non è mai mancato l'orgoglio, la grinta, la voglia di riprovarci ancora, di recuperare e magari ribaltare il risultato. Ciò che preoccupa da ieri è proprio questo spirito arrendevole: quello di quando si sa che tutto è crollato e ora ricostruire sembra davvero complesso.





