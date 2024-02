Da Juventus.com:Una mattinata alla scoperta dell’Allianz Stadium, in un momento unico: il giorno gara.Questo è stato il cuore dell’esperienza di una delegazione di ESSMA (The European Stadium and Safety Management Association), associazione professionale che riunisce i professionisti del settore degli stadi in Europa, che in occasione di Juventus-Frosinone, il 25 febbraio, ha visitato l’Allianz Stadium.E lo ha fatto, come immaginabile, con un occhio molto particolare, rivolto a tutte le strutture d’avanguardia che rendono la casa bianconera un vero e proprio modello di efficienza. Dalla Control Room del Building Management System, alla Control Room del sistema di videosorveglianza, ai metodi di lavoro del team degli Steward dello stadio, alle infrastrutture di Facility Management.La delegazione, composta da una ventina di persone provenienti da vari paesi d’Europa, fra cui Olanda, Spagna, Belgio, Austria, Svezia, Arabia Saudita e Romania, ha potuto vedere dal vivo come funzionano, dietro le quinte, facility e safety and security operations in un giorno gara della Juventus.Ovviamente, fra tutte queste attività, il gruppo ha anche assistito alla vittoria dei bianconeri con il Frosinone.