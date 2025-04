Juventus, un Next Gen si è allenato con la prima squadra: chi è

AFP or licensors

Laè tornata ad allenarsi questa mattina sui campi della Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato 12 aprile all’Allianz Stadium. Dopo i 4 punti ottenuti nelle ultime due gare contro Genoa e Roma, i bianconeri vogliono proseguire sulla strada della continuità con Igor Tudor alla guida tecnica.Il nuovo allenatore ha portato energia e ordine alla squadra, che sembra aver ritrovato compattezza difensiva e maggiore solidità mentale. In vista della sfida contro i salentini, il tecnico croato sta lavorando su diversi aspetti tattici, con particolare attenzione alla fase di costruzione e al pressing alto.

Alla seduta odierna ha preso parte anche un giovane della: si tratta del difensore, classe 2004, già protagonista in Serie C con la seconda squadra bianconera. La sua presenza testimonia l’attenzione del club verso il settore giovanile e l’integrazione dei giovani talenti nel progetto tecnico della prima squadra.La Juventus punta a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi per restare agganciata alla zona Champions e consolidare i segnali di crescita visti nelle ultime settimane.