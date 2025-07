Juventus, un mercato 'a impatto zero': l'ambizione di Comolli

L'ambizione di Comolli per il mercato della Juventus

In una mano la squadra, nell'altra la calcolatrice. Come scrive Tuttosport,si è presentato allacome l'uomo dei dati, tra i pionieri europei del “Moneyball”, quell’approccio strategico vagliato dallo storico dirigente degli Auckland Athletics, Billy Beane, per costruire roaster competitivi con costi ridottissimi, grazie all’ausilio delle analisi statistiche sui giocatori.Il direttore generale bianconero è il simbolo di una Juventus che non può più permettersi colpi di testa o buchi di bilancio indotti da operazioni discutibili: ogni affare in entrata deve corrispondere - quasi al centesimo - a un’uscita. Insomma,volto a scambiare gli esuberi più costosi con occasioni di prospettiva. O almeno, questo è l’ideale a cui punta Comolli, come spiega ancora TS. Un piano ambizioso, che richiederà polso, rapidità, furbizia e una spiccata abilità diplomatica per risolvere le questioni più spinose. A cominciare dal caso Dusan Vlahovic : il tappo più ostinato della sessione bianconera, un rebus per cui al momento non sembra esserci una soluzione scontata.