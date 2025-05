Juventus, un gruppo precario e fragile. Tra i mali della stagione c'è questo, Tudor l'ha capito subito

AFP or licensors

Il nodo della responsabilità



Tudor, tra solitudine e consapevolezza



Il mercato come punto di ripartenza

È unasospesa, dove la precarietà è diventata la condizione dominante. Si avverte negli atteggiamenti, si riflette nelle prestazioni, si concretizza nei risultati. Un'incertezza strutturale che ha lasciato il segno anche sugli occhi di chi la guida. Igor, in particolare, ha faticato ad accettare proprio questo: il fatto che troppi giocatori non abbiano un destino definito, che i percorsi individuali siano spesso slegati dagli obiettivi collettivi.Un esempio su tutti? Il caso di– simbolico – il cui eventuale futuro in bianconero non sarebbe legato neanche al raggiungimento della qualificazione in Champions League. Un paradosso che fotografa alla perfezione l’atmosfera respirata in questi mesi.C’è una domanda che sorge spontanea: come si può essere pienamente responsabili di qualcosa che si percepisce come temporaneo, che non ti apparterrà nel? Certo, parliamo di professionisti. E per questo ci si aspetta che diano sempre il massimo. In parte è ciò che è accaduto, soprattutto nelle gare affrontate sotto la guida di. Ma è sul lavoro quotidiano che emergono le crepe: sulla gestione dei dettagli, sulle correzioni da apportare in corsa, sullo spegnere quei piccoli incendi che accompagnano ogni stagione.In questo clima d’incertezza,Non tanto dentro lo spogliatoio, quanto fuori, dove la distanza tra programmazione e realtà è diventata una voragine. Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte non lo toccano: il croato resta concentrato sull’obiettivo, certo di poter uscire a testa alta da questa esperienza, qualunque sia l’esito finale.Ma è una solitudine che parla di un gruppo giovane, spesso spaesato, lasciato privo di una guida solida nei momenti più delicati. Cristiano Giuntoli aveva immaginato che il solo arrivo di, accompagnato dal sostegno della dirigenza, potesse bastare per costruire una leadership forte. Così non è stato.Tutto questo si riflette inevitabilmente sul mercato, e fornisce una risposta chiara a uno dei principali interrogativi stagionali: alla Juventus non mancano i giocatori di qualità.Se dovesse restare, Tudor non chiederebbe rivoluzioni, ma due o tre innesti di spessore assoluto. Uomini capaci di guidare il gruppo fuori dalle sabbie mobili dell’incertezza, e di riportare la squadra su un binario di credibilità e ambizione.Il croato, dietro la sua immagine determinata, porta dentro una profonda delusione per l’approccio mentale della squadra in alcuni momenti chiave.