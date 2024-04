Mercato Juventus: chi prenderà Giuntoli?



Il colpo in difesa: Calafiori



Il colpo a centrocampo: Koopmeiners



Il colpo in attacco: Zirkzee

Partiamo da una base molto importante: la, dopo tanto penare, non partirà proprio da zero sul prossimo mercato., non una necessità per i bianconeri. Tutto questo grazie all'aumento di bilancio della società, che ha immesso nuovo capitale, così da dare respiro ai conti del club.Naturalmente, l'attenzione deisi concentra sul, che in linea teorica non può essere ancora programmato. Del resto, l'unica certezza al momento è il Mondiale per Club , al quale si è aggiunta la possibilità di giocare per la prossima. Manca il piatto forte, e non è una formalità: la qualificazione alla prossima Champions League.L'idea alla base resta sempre la stessa: aumentare il tasso tecnico e qualitativo di questa squadra, che proverà a non perdere i migliori interpreti e ad aggiungerne di nuovi, e importanti. Ma sarà possibile fare grandi acquisti? La risposta è 'sì', a patto però che arrivi anche una cessione che supporti il lavoro di Giuntoli. Economicamente.Guardando la rosa, la Juventus ne avrebbe bisogno. Eccome.La Juventus è interessata aper rinforzare il proprio reparto difensivo sul lato sinistro. Il Bologna, tuttavia, sembra determinato a mantenere alte le proprie richieste economiche, fissando il prezzo intorno ai 25-30 milioni di euro, considerando anche il contratto del giocatore in scadenza nel 2027.Per raggiungere un accordo,Giocatori comepotrebbero essere inseriti nella trattativa, offrendo al Bologna diverse opzioni da valutare.La Juventus continua a puntare sucome obiettivo principale di mercato. Il centrocampista olandese rappresenta il profilo ideale per i bianconeri, in quanto possiede sia qualità tecniche che una propensione al gol.Tuttavia, il nodo principale della trattativa rimane legato alle richieste economiche dell'Atalanta, che si aggirano intorno ai 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe cercare di ridurre questo prezzo includendo contropartite nella trattativa, con giocatori cometra i principali nomi che potrebbero essere coinvolti.La Juventus sta seriamente considerandocome un obiettivo di mercato per la prossima estate. Il giovane talento classe 2001, attualmente in forza al Bologna, si è distinto come uno dei protagonisti principali di questa stagione di Serie A, attirando l'attenzione di diverse squadre di alto livello, tra cui la Vecchia Signora.Il Bologna, a sua volta, sta osservando con interesse l'evolversi della situazione di Soulé.